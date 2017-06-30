Украинские мечты Петра Алексеевича

Дмитрий Дзыговбродский – для РИА Новости Украина

В апреле 2014-го Порошенко обещал вернуть курс гривны к отметке не выше 10 гривен за доллар. В мае 2014-го он заявил, что через два года Украина достигнет энергонезависимости — реверсный российский газ и угольная блокада Донбасса явно обеспечили такую энергонезависимость, какой еще ни одна страна в мире не знала. А еще весной 2014 года Петр Порошенко обещал, что солдаты ВСУ, которые участвуют в боевых действиях, будут получать 1000 грн в день – вот прямо с мая 2014-го…

В марте 2016-го Порошенко пообещал в течение одного года вернуть Донбасс мирным путем.

В общем, перечислять можно долго. Но вот с безвизовым режимом-то выполнил же (пусть и не в срок). 11 июня "случилась мечта". Именно случилась, а не исполнилась. Всеукраинская государственная мечта, о которой президент Украины поминал "незлим тихим словом" если и не каждый день, то каждую неделю точно.

А вот настоящие мечты, которые звучали на Майдане, где они? "Нет коррупции", "Нет олигархам", "Украина вместе с Европой"…

Что из этого реализовалось? Те наивные и в чем-то прекраснодушные люди, которые стояли на Майдане видели мечтой засилье нацистов? откровенный националистический беспредел, отсутствие законности, еще большее засилие коррупции?.. (хотя, это, оказывается, "советская коррупционная система" всех испортила).

Или мне кажется, или все мечты Майдана получились ровно наоборот. Теперь те, кто по-настоящему болели душой за страну, действовали, как им казалось, во благо государства и будущего их детей и внуков — они мало того, что оказались на обочине. Они теперь попросту боятся, что окажутся недостаточно патриотичными и за ними придут "настоящие патриоты" — в камуфляже и с автоматами.

На Майдане полагали, что европейские инвесторы гурьбой кинутся на Украину (а украинские товары хлынут в Европу). И каков результат?

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С вступлением в силу экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС европейцы, с 2016 года, нарастили экспорт на 2,6 млрд евро, в то время как Украина – всего на 0,25 млрд евро.

МВФ активно подсаживает Украину на кредитную иглу, в руки западных "инвесторов" в рамках приватизации уходят крупнейшие предприятия и даже системообразующие банки.

Раньше СМИ Украины с гордостью каждое утро печатали хронику борьбы украинской валюты с объективной реальностью - "гривна укрепилась на одну копейку", "гривна ослабела на три копейки". За этим можно было наблюдать бесконечно, как за водопадом или костром.

А теперь СМИ Украины публикуют другие жизнеутверждающие сводки: "в ЕС без виз выехали более двух тысяч украинцев", "в ЕС по безвизу выехали почти пять тысяч украинцев".

Так что, в этом теперь и заключается мечта? Скорей сбежать в Европу, кто успеет?

Что вы сделали с украинской мечтой, пан Порошенко?

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