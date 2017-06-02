Арбузов: я хочу участвовать в выборах в парламент Украины

Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова

Захар Виноградов, для РИА Новости Украина

О том, что может стать причиной предстоящих выборов, чего от них можно ждать и о том, как сам лично хочет в них участвовать бывший и.о. премьер-министра страны Сергей Арбузов рассказал в эксклюзивном интервью для РИА Новости Украина.

Фотографии предоставлены пресс-службой Сергея Арбузова Сергей Арбузов (слева) дает интервью журналисту МИА "Россия сегодня" Захару Виноградову

Сергей Геннадьевич! В Украине многие эксперты считают, что до конца нынешнего года должны состояться досрочные парламентские выборы. Что вы думаете по этому поводу?

— Несомненно, выборы возможны. Более того, они давно должны были бы быть объявлены в связи с де-факто распадом правящей коалиции. 76% жителей Украины считают, что дела в государстве идут в неправильном направлении. Правящие партии на двоих ("Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" — Ред.) пользуются поддержкой примерно 12% избирателей. Можно сказать, что тема досрочных выборов витает в воздухе — люди хотят, даже требуют перемен.

Но в переменах не заинтересована нынешняя власть, которая понимает, что выборы ей не выиграть. И она будет делать все, чтобы они не состоялись. Причем, я не исключаю, что они (представители власти – Ред.) пойдут на срыв и очередных выборов. Слишком много преступлений эти люди совершили за последние три года, за которые очень не хочется отвечать.

На днях социологическая служба "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, по которому у всех партий страны, как и у большинства политиков крайне низкие рейтинги. Насколько они реалистичны, по-вашему?

— Полагаю, что рейтинги вполне достоверно отображают политическую ситуацию в стране. Другой вопрос, они не отображают реальные настроения в обществе. Не нужно забывать о том, что несколько миллионов жителей Донбасса выброшены из украинской политики. Несколько миллионов жителей остальных областей Юго-Востока самоустранились из политической жизни, не видят для себя тех, за кого можно было бы проголосовать, не верят в то, что их голос кто-то услышит. Обратите внимание, что согласно рейтингам значительная часть населения, почти пятая часть, вообще не хочет идти на выборы.

Политическая система в Украине де-факто превратилась в "песочницу", где Запад и Центр делят власть на двоих. Поэтому политическая структура после выборов поменяется, но суть политики останется той же.

И все-таки, а что досрочные парламентские выборы могут изменить в стране?

— Не думаю, что произойдут какие-то кардинальные перемены. Судя по последним опросам общественного мнения, парламент после выборов будет не менее правым, чем сейчас, не менее националистическим, разве что более популистским. Эта гремучая смесь не даст провести никакие серьезные реформы.

Более того, всем этим людям очевидно и не по силам решить проблемы страны. Ни одна из действующих в Украине постмайданных партий за три года так и не смогла предложить реальную, рабочую программу выхода из кризиса. Вместо этого они соревнуются между собой в пустых обещаниях и антироссийской риторике. Это путь в никуда.

Тогда, зачем эти выборы? Вы сами лично готовы в них участвовать?

— Несомненно, я хотел бы участвовать в выборах и мне есть, что предложить стране. У меня есть понимание тех реформ, которые необходимо провести, и есть четкое понимание, как их нужно делать.

Собственно, результаты моей работы украинцы уже видели – это финансовая стабильность, рост социальных стандартов, уверенность в завтрашнем дне.

Но вопрос не в том, хочу ли участвовать в выборах я или кто-то из других политиков. Вопрос в том, кому позволит участвовать в выборах нынешняя власть. Именно она определяет сейчас, кого допустить в политическую жизнь, а кого нет — с помощью надуманных уголовных дел, арестов и прямых запретов.

А меня эти люди хотят видеть среди своих официальных открытых оппонентов во время избирательной кампании меньше всего – потому что, в отличие от меня, этой власти нечего продемонстрировать людям.