Бергер: фейковая и "парашютная" журналистика убивают классическую

Jacques DEMARTHON / AFP

РИА Новости Украина

Находится ли журналистика, которую мы знали, под угрозой вымирания? Неужели современные условия работы стремительно функционирующего цифрового мира не оставляют больше места для настоящих журналистских расследований?

Швейцарский журналист Роман Бергер (Roman Berger) говорит об угрозе для взвешенного освещения событий, основанного на фактах.

Бывший корреспондент Tages-Anzeiger в Москве и Вашингтоне, Роман Бергер, хорошо знаком с проблемами, с которыми сталкиваешься, работая за рубежом. Для высококлассного освещения событий, во-первых, нужно достаточное количество корреспондентов на месте, во-вторых, они должны находиться там, по возможности, длительное время, а не специально вылетать на место, когда в конкретном регионе что-то случается, говорит швейцарец. Однако такой подход сегодня практически не применяется.

"Есть такой вариант, когда корреспондента отправляют на место событий и, словно парашютиста, сбрасывают в конфликтном регионе. Но эти журналисты-"парашютисты" не знают, ни языка, ни региона. Результат — плохое освещение событий".

Незадолго до распада СССР, в ноябре 1991 года, он приехал в Москву на должность корреспондента. То, что было одной страной, за короткий промежуток времени, превратилось в 15 стран и каждый регион, от Балтики до Кавказа и Центральной Азии, обладал своими собственными специфическими особенностями. По мнению Бергера, западные СМИ, которые вели работу из этого региона, должны были увеличить количество корреспондентов, но произошло обратное.

"С каждым годом количество западных корреспондентов в Москве снижалось. Запад считал, что Холодная война выиграна. Вместе с тем, зарубежные корреспонденты обходились слишком дорого, и западные СМИ решили, что можно обойтись и без них".

И в случае недавних конфликтов, например, между Грузией и Россией, или текущего конфликта на Украине, освещение событий страдало от того, что на местах не было корреспондентов, которые бы разбирались в особенностях конкретной страны.

"Я часто бывал на Украине, и я очень хорошо видел, как освещались события. После начала конфликта прилетали журналисты, которые не имели ни малейшего понятия о стране. Корреспонденты не понимали страну, поэтому было много дезинформирующих сообщений".

Западная пресса должна была учесть взгляд Москвы, говорит Бергер, и самая большая ошибка состоит в том, что этого не произошло. Вместо этого многие западные СМИ, не только Spiegel, во всем обвинили Владимира Путина.

"Я помню заголовок — ‘Мы должны остановить Путина'. Это персонализированное, соотнесённое с Путиным освещение событий было большой ошибкой. Кроме того, очень редко преподносится другая позиция, например, мнения российских экспертов, чтобы дать понять читателям, что мир с точки зрения Москвы выглядит иначе".

Проблемы у СМИ со своевременным распознаванием тенденций и их правильной трактовкой существуют и по другую сторону Атлантики, считает Бергер. Так, ведущие газеты, такие как New York Times, Washington Post и Los Angeles Times до последнего времени не верили в победу Дональда Трампа, которая просто застигла их врасплох.

"Уже потом, задним числом, они самокритично отметили: мы явно не знаем страну между побережьями. Офисы этих газет расположены на побережьях (Тихого и Атлантического океана), а под страной здесь имеется в виду ее часть, расположенная между побережьями, так называемая Fly Over Country, "страна, над которой пролетаешь" (т.е. расположенная между агломерациями Южной Калифорнией и Северо-Востока США, территории, которые часть американцев видят только из иллюминатора самолета и потому не представляют себе, как там живут люди — Ред.). И именно в этих штатах, над которыми журналисты только пролетают на самолёте и, которые не знаешь по-настоящему, Трамп получил большинство голосов".

Данная неверная оценка связана, по словам Бергера, также с тем, что сотни локальных и региональных газет в так называемых внутренних штатах (Fly Over States) вынуждены были закрыться, и возник информационный вакуум.

Объективной журналистики, которая предполагает подачу различных взглядов на одну проблему, в настоящее время в США практически не существует.

"Раньше существовало правило, в соответствии с которым СМИ должны были давать слово обеим сторонам. Рональд Рейган его отменил, и сейчас, например, Fox News может транслировать миру мнения, которые уже не основываются на фактах".

И условия работы в современных ньюсрумах изменились. Если раньше газетные журналисты готовили выпуск за 24 часа, после объединения печатной и онлайн версий давление на журналистов значительно возросло.

"Я вижу, какое большое давление оказывается на журналистов, которые в день должны выдать по 3,4,5 сюжетов, чтобы выполнить норму. Моя бывшая газета сейчас даже предлагает бонусы за сюжеты, которые набирают большое количество просмотров. Конечно, это очень опасная тенденция. Журналист чувствует себя под давлением выдавать как можно быстрее как можно более заманчивые истории, которые вызывают".

Кроме того, говорит Бергер, из-за монополистов, таких как Microsoft, Amazon, Facebook и Google, конкуренция в интернете уже как таковая не существует, развитие все больше идет в сторону феодальной системы.

"Я не хочу быть пессимистом в отношении современного развития культуры. Я считаю интернет отличной технологией, которая может укрепить журналистику. Каждый журналист может сегодня быть своего рода собственным издателем — может создать интернет-страницу, для того не нужно много денег. И все же существует опасность, что технология становится важнее журналистики".

Тем не менее, журналистика, по-видимому, выживет, считает Бергер. Однако существует опасность, что извлечь из этого выгоду сможет лишь меньшинство, которое осознанно инвестирует время и деньги, для того чтобы получать информацию.