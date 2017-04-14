Таких не берут в космонавты, или Два слова о космической глупости

Роман Степняк

Занятный разговор получился в День космонавтики! Суждено было, чтобы этот праздник, который 12 апреля отмечают, как принято говорить, во всем мире, совпал с не менее знаменательным событием в истории украинского государства – очередным заседанием Кабинета министров Украины.

Разговор, который состоялся на министерском уровне, также можно отнести к космическим, если воспользоваться терминологией известного булгаковского героя, профессора Преображенского. Помните, как Филипп Филиппович отчитал бедного и опешившего Шарикова, который в присутствии людей с университетским образованием позволил себе "с развязностью совершенно невыносимой подавать какие‑то советы космического масштаба и космической же глупости"? Я на миг представил реакцию знаменитого профессора, если б он ознакомился со стенограммой последнего, или, как в наше время принято говорить, крайнего заседания правительства. Это ведь не какая-то выдуманная дискуссия Энгельса с Каутским, а "окончательная бумажка, фактическая".

Читайте также: День космонавтики. Мы могли облететь Луну раньше, чем американцы — Леонов

Приведу диалог по цитатам, запечатленным современниками.

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко: "Первый космонавт СССР – Юрий Гагарин, первый космонавт восстановленной украинской независимости – Леонид Каденюк. Сергей Павлович Королёв – это выдающийся украинец, сомнений нет, но мы должны переориентировать все наше мировоззрение на то, что сделано украинцами для Украины. Потому если у нас сегодня все еще День космонавтики – советской, по сути, мы должны обратиться к президенту Петру Порошенко, чтобы он выдал указ о другой дате, так как он это сделал с Днем защитника отчизны, какой-то воображаемой и условной, перенеся его с 23 февраля на 14 октября, создав День защитника Украины".

Вице-премьер-министр министр Геннадий Зубко: "Дело в том, что есть указ президента от 1997 года, который как раз определяет День всемирной авиации и космонавтики, который уже подписан в независимой Украине".

Кириленко: "Вот я и говорю, что мы должны обратиться, чтобы президент определил Днем космонавтики ту дату, которая касается украинской новейшей истории – например, день полета первого украинского космонавта Леонида Каденюка, Героя Украины и нашего современника! Мы должны наших современников чтить и себя уважать".

Зубко: "Сергей Павлович Королёв – это наш, практически гражданин Украины".

Кириленко: "Я об этом и сказал… Господин Павел (Петренко) упоминал о декоммунизации… но мы все на пути куда более сложного и даже более важного процесса, который называется деколонизация… И то, что предложил министр Петренко, – настоящая, очень мощная юридическая деколонизация. Потому что любое упоминание в нашем действующем законодательстве о СССР, УССР и тому подобном – это упоминание о том агрессоре, который сейчас топчет своими сапогами нашу территорию".

Дальше не так интересно: речь зашла о деньгах, которые необходимо выделить для осуществления такой великой идеи, о символике, космических планах по освоению космоса, и продолжилось мучительным поиском конкретной даты, которая могла бы напоминать украинцам о космических грезах. Вячеслав Кириленко предложил осмыслить в этом плане 19 ноября. В этот день в 1997 году в космос полетел Леонид Константинович Каденюк на американском космическом корабле-шаттле "Коламбия".

Раз уж так мы привязаны к американскому космосу, то зачем тасовать даты дореволюционного времени? Ведь что 12 апреля 1961 года, что 19 ноября 1997 года выпали на смутные времена, предшествующие Революции достоинства и омраченные результатами преступной политики разных диктаторских режимов. Если б я присутствовал на этом историческом заседании, то напомнил бы, что Днем украинской космонавтики можно было бы назвать и 4 апреля этого года. К этой дате нынешнее правительство имеет самое непосредственное отношение. Подав заявку от имени правительства на сотрудничество с аэрокосмической компанией "SpaceX" известного американского миллиардера Илона Маска в этот день премьер Владимир Гройсман получил огорчительный ответ. Заявка не была принята. В официальном письме за подписью Маска говорится, что причины отказа — уровень коррупции и неблагоприятный инвестиционный климат в Украине. "Мы предлагаем подать заявку на открытие данного проекта в будущем, когда Вы будете соответствовать нашим требованиям", — доходчиво объяснил украинскому премьеру Илон Маск.

Скажете, предложение премьера Гройсмана не совсем касалось сотрудничества в космической отрасли? Согласен. Но оно было такой же космической глупостью, как и предложение вице-премьера Кириленко на заседании Кабмина. Прошу заметить, что употребляемый классиком термин "космическая глупость" к пилотируемым полетам в космос также отношения не имеет.

А вот что касается Дня космонавтики, то первый полет в космос, совершенный Юрием Гагариным 12 апреля 1961 года, вывел человечество на орбиту новых вселенских задач и достижений. И если это не вкладывается в рамки хуторского мышления, то лишь свидетельствует о парах космической глупости, которой окутаны некоторые высокие кабинеты.