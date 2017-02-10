Украина, которую мы потеряли, а затем разгромили

Платон Беседин — писатель, для РИА Новости Украина

Объектом ненависти стала культура. В Киеве молодчики в масках разгромили выставку украинского художника Давида Чичкана. Погром этот был показательным.

До этого ненависть радикалов, как правило, была направлена на все, что так или иначе связывалось с Россией и русскими.

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Декоммунизация также попадает под данный критерий. В 90-х кураторы незалежной намеренно срастили "советское" и "русское", автоматически повесив весь негатив, происходивший в СССР, на русский народ. Эту методику использовали во всех постсоветских странах.

На этот же раз радикалы атаковали выставку с символичным названием "Утраченная возможность". Ее автор, Давид Чичкан, человек насколько талантливый, настолько и независимый. Впервые с его работами я познакомился в Киеве летом 2013 года на выставке "АУТ". Тогда художник представил полотна и арт-инсталляции, посвященные революции.

Сегодня же Чичкан говорит о Евромайдане, о том, что он мог стать для страны новым витком, ступенью для эволюции, но в итоге не оправдал надежд миллионов. Собственно, в названии выставки заключен главный месседж. Утраченная возможность – вот чем стал Евромайдан для Украины.

Татьяна Безрук / "Украинская правда" Погром выставки в Киеве

Чичкан мастерски иронизирует относительно политического сознания нынешнего украинского общества. На его красно-черных работах блестяще показана страна и утраченных возможностей, и потерянных смыслов. Главный объект здесь – разверзшийся на руинах прежнего мира хаос, в котором нет и не может быть места для шага вперед.

Такие посылы сильно не понравились тем, кого изобразил на своих работах Чичкан. 15 молодчиков в масках ворвались в здание Центра визуальных искусств в Киеве, где проходила выставка "Утраченная возможность", избили охранника, украли/осквернили картины, а после изуродовали стены предсказуемыми надписями "Слава Украине", "Слуги Кремля" и т. д.

Это не просто русофобия

В этой истории, прежде всего, настораживает реакция на нее. И СМИ, и власть имущие, отреагировавшие на фашистское варварство, как всегда, сослались на провокации Кремля. Так было и с Одессой, где заживо сжигали людей, и с Мукачево, где расстреливали милиционеров, и с Киевом, где устраивали новые мини-майданы. К сожалению, это норма в нынешней Украине: все происходящее зло объяснять действиями Кремля. Норма, являющаяся убийственной патологией.

Потому что очевидно: часть Украины сегодня больна. И в ней есть немало людей, взращенных на человеконенавистнических ценностях. Это не просто русофобия, лежащая в основе нового украинского национализма, а презрение ко всему иному, альтернативному.

Людям таких ценностей, несмотря на пафосные лозунги, плевать на страну, так как они не способны созидать в принципе. Они, вооружившись мизантропией и жестокостью, едут в Донбасс не защищать Украину и украинцев, а убивать врагов, которых сами назначили. И это не те солдаты, которых либо насильно забрали в ВСУ, либо зомбировали для войны, а прирожденные убийцы, эту войну раздувающие.

Они не просто сжигали людей в Одессе – они радовались этому дьявольскому жертвоприношению. Плясали и распевали сатанинские песни, видя, как горят ими назначенные враги. От таких безумцев в масках не стоит ждать защиты. У них есть лишь один инстинкт – разрушения. Аппетит к нему растет в условиях безнаказанности.

Татьяна Безрук / "Украинская правда" Погром выставки в Киеве

Власть боится фашистов

Для новых украинских фашистов нет и не будет наказания. Еще недавно Вика Заверуха, украинская националистка, обвинялась в убийстве двух милиционеров. Теперь она вышла из СИЗО, встреченная цветами. Она новый герой Украины. Делом с разгромом выставки Давида Чичкана также не станут заниматься. А если и найдут кого, то дело замнут – с молчаливого согласия.

Потому что, с одной стороны, власть поддерживает новых украинских фашистов, а с другой – их боится. Благодаря им Порошенко и прочие пришли к власти. Благодаря им метелят Донбасс. Благодаря им нормальные люди Украины, коих несомненное большинство, заключены в "железную деву" страха. Украинская власть еще думает, будто она контролирует этих фашистов, но внутри нее тоже поселился страх – радикалы вышли из-под контроля.

Как и Чичкан, я считаю, что на Евромайдане случился украинский пассионарный взрыв. Многие люди действительно вышли, чтобы восстановить справедливость, чтобы иметь право на самовыражение. Однако мне еще в ноябре 2013 года было ясно, что этот взрыв не приведет к благу – наоборот, он приведет к разгрому страны, потому что не будет упорядочен. Была высвобождена колоссальная энергия, миллионы людей отдали свою силу, волю, страсть на благо страны, но этот энергетический поток направили не на созидание, а на разрушение. Его в принципе не могли усмирить.

Бесов призвали на службу, но не смогли найти заклинания, чтобы усмирить их, когда стало нужно. Теперь Украина – в центре гигантской энергетической воронки, где демонический хаос разрушает любой порядок. И то, что происходит сегодня на Донбассе, – прямое следствие деструктивных процессов внутри страны.

Нетерпимость к несогласным – это так знакомо

Ответственна за это не только власть, но и люди культуры. Когда начинался Евромайдан, они фактически все поддержали его, не задумываясь о последствиях (среди писателей о рисках говорили, пожалуй, только Олесь Бузина и я). И очень скоро от молчаливой борьбы за справедливость перешли сначала к оправданиям насилия, а после и к прямым агрессивным призывам. Происходящее тогда на улицах – их вина, нынешние бесчинства – тоже. Они заигрывали с дьяволом – и проиграли.

Хорошо помню, как один литературный критик весной 2014 года спросил меня, увидев в Киеве: "Ты еще жив?" Он улыбался, но он не шутил. Потому что внутри этих людей засел фашизм, который всегда есть презрение и нетерпимость. Своим внутренним фашизмом они оправдали фашизм внешний.

Тогда же, весной 2014 года, я написал в одной из колонок, что рано или поздно те, кого оправдывает украинская интеллигенция, придут за ними, за людьми думающими. Так и произошло. Радикалы в масках громят арт-выставки и сжигают книги.

Это лишь начало. В условиях безнаказанности ненависть, глупость, нетерпимость, обличенные в форму нового украинского фашизма, будут преследовать и уничтожать каждого несогласного. А несогласными окажутся все, кто еще сохранил совесть и здравый смысл. Потому что нынешняя Украина – утраченная возможность на счастье для людей адекватных, но возможность, приобретенная для бесов разрушения. И если не одуматься, не принять меры, то страна, приласкавшая Абаддона, будет пожрана им.

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