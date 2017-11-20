Полиция сообщила подробности осквернения Вечного огня в Киеве

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Сообщение о том, что по улице Лаврской в ​​парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном, поступило сегодня около 7 часов утра, сообщает отдел коммуникации киевской полиции.

Ранее сообщалось, что неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

"На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь", — говорится в сообщении.

«Вічний вогонь» у київському Парку Вічної Слави очищають від залишків бетону, яким його знову залили невідомі pic.twitter.com/U5WlKP6p9R — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 20 ноября 2017 г.

На месте происшествия работала полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В начале ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Столичные власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.