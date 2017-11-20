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    Киев

    Полиция сообщила подробности осквернения Вечного огня в Киеве

    (обновлено: )96915
    На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    УНН

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Сообщение о том, что по улице Лаврской в ​​парке Вечной Славы неизвестные потушили Вечный огонь, залив его бетоном, поступило сегодня около 7 часов утра, сообщает отдел коммуникации киевской полиции.

    Ранее сообщалось, что неизвестные второй раз за месяц залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева.

    "На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли крест, который правонарушители вставили в залитый бетоном Вечный огонь", — говорится в сообщении.

    На месте происшествия работала полиция, газовая служба и кинологи. По результатам проверки будет дана правовая квалификация события.

    Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к инциденту. Полиция проверяет наличие записей камер видеонаблюдения. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

    В начале ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Столичные власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.

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