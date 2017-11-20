И воткнули крест. В Киеве Вечный огонь снова залили цементом

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Об этом сообщает сайт телеканала Newsone со ссылкой на столичную полицию.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.

Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

На данный момент других подробностей происшествия у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

В начале ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Столичные власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.