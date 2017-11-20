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    Киев

    И воткнули крест. В Киеве Вечный огонь снова залили цементом

    (обновлено: )1126419
    По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября. Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.
    В Киеве Вечный огонь снова залили цементом
    Украинская правда

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные залили цементом Вечный огонь в парке Славы в центре Киева. Об этом сообщает сайт телеканала Newsone со ссылкой на столичную полицию.

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    Новый акт вандализма. В Киеве "зацементировали" Вечный огонь

    По данным правоохранителей, инцидент произошел 20 ноября.

    Отмечается, что Вечный огонь залит цементом, а посредине неизвестные вандалы поставили крест.

    На данный момент других подробностей происшествия у полиции нет. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

    В начале ноября неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Столичные власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.

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