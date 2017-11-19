КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева автомобиль Lanos врезалась в магазин, который находится возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщает Информатор.

informator.news В Киеве автомобиль протаранил магазин

Авария произошла на перекрестке улицы Полярной и Калнышевского.

Отмечается, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем. Кроме того, машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии

Водителя забрала скорая помощь.

Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.