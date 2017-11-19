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    Киев

    В Киеве автомобиль протаранил магазин

    (обновлено: )415
    Как сообщается, причиной аварии стало превышение скорости. Машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии.
    В Киеве автомобиль протаранил магазин
    informator.news

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Оболонском районе Киева автомобиль Lanos врезалась в магазин, который находится возле остановки общественного транспорта. Об этом сообщает Информатор.

    informator.news
    В Киеве автомобиль протаранил магазин

    Авария произошла на перекрестке улицы Полярной и Калнышевского.

    Отмечается, что причиной ДТП стало превышение скорости автомобилем. Кроме того, машина чуть не влетела в женщину с ребенком. Они успели отскочить за несколько секунд до аварии

    Водителя забрала скорая помощь.

    Напомним, во Львовской области на трассе Киев-Чоп, в селе Малые Подлески перевернулся бензовоз с топливом.

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