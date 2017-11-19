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    Киев

    Под Киевом иностранцы напали на заправку

    (обновлено: )36822
    Согласно данным Нацполиции, жители Ирана пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.
    Под Киевом группа иностранцев напала на заправку
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. В Киевской области задержали группу иностранцев, которые напали на автозаправочную станцию. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что злоумышленники пытались силой вернуть топливо, за поставку которого вовремя не рассчиталось руководство предприятия.

    "По предварительному сговору мужчины вместе с наемным водителем грузовика проникли на территорию пилорамы, где в сторожке закрыли работника автозаправочной колонки, после чего начали сливать горючее в цистерну грузового автомобиля. Заправщик сразу нажал "тревожную кнопку", – говорится в сообщении.

    К приезду правоохранителей злоумышленники успели слить 280 л. бензина и 240 л. дизельного топлива.

    На месте преступления полицейские задержали трех мужчин. Ими оказались граждане Ирана, которые длительное время законно проживают на территории Украины.

    Иностранцы помещены в изолятор временного содержания. О задержании сообщили в консульство их государства.

    Напомним, возле аэропорта "Киев" неизвестные напали на журналистов.

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