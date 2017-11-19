Похищение женщины в Киеве. Полиция дала объяснения

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве, которое произошло в субботу, 18 ноября, было спецоперацией правоохранителей.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает "112 Украина".

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"Вчера в столице был объявлен план "Перехват". Подробности задержания полиция пока не разглашает в интересах следствия", — сообщила ведущая в эфире канала.

Ранее очевидцы сообщили о похищении женщины средь бела дня в Киеве. Также в сети было опубликовано видео, на котором двое мужчин увезли женщину на глазах у прохожих на пр. Тычины.