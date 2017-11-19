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    Киев

    Похищение женщины в Киеве. Полиция дала объяснения

    (обновлено: )82909
    По данным СМИ со ссылкой на полицейских, в столице был объявлен план "Перехват", но подробности задержания полиция пока не разглашает в интересах следствия.
    В Киеве похитили женщину
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Похищение женщины на пр. Тычины в Киеве, которое произошло в субботу, 18 ноября, было спецоперацией правоохранителей.

    Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает "112 Украина".

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    "Вчера в столице был объявлен план "Перехват". Подробности задержания полиция пока не разглашает в интересах следствия", — сообщила ведущая в эфире канала.

    Ранее очевидцы сообщили о похищении женщины средь бела дня в Киеве. Также в сети было опубликовано видео, на котором двое мужчин увезли женщину на глазах у прохожих на пр. Тычины.

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