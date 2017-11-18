В Киеве похитили женщину

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве среди бела дня похитили женщину, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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"В авто Хундай бежевый AI 3956 ЕО затолкали женщину, скрылись. Увидите — сразу звоните 102!", — говорится в сообщении.

Также опубликовано фото соответствующего автомобиля, которое успели сделать очевидцы.

"У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли. Сейчас вроде полиция пытается найти машину. Говорят у нее ребенок маленький остался. Гуляла с собачкой, собачка на обочине так и осталась", — отмечают очевидцы происшествия.

Напомним, 14 ноября в Киеве на Подоле трое неизвестных людей в гражданском окружили, затолкали в машину и увезли неизвестном направлении участницу Femen.



