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    В Киеве похитили женщину

    (обновлено: )36111
    По словам очевидцев, женщина до 30 лет гуляла с собакой, подъехало авто "Хундай" бежевый AI 3956 ЕО и ее затолкали в машину. Люди не смогли отбить женщину у похитителей.
    В Киеве похитили женщину
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве среди бела дня похитили женщину, сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

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    "В авто Хундай бежевый AI 3956 ЕО затолкали женщину, скрылись. Увидите — сразу звоните 102!", — говорится в сообщении.

    Также опубликовано фото соответствующего автомобиля, которое успели сделать очевидцы.

    "У нас на Тычины возле Гоголь-паба женщину до 30 лет выкрали. Машина подъехала, ее туда затолкнули, люди отбить не смогли. Сейчас вроде полиция пытается найти машину. Говорят у нее ребенок маленький остался. Гуляла с собачкой, собачка на обочине так и осталась", — отмечают очевидцы происшествия.

    Напомним, 14 ноября в Киеве на Подоле трое неизвестных людей в гражданском окружили, затолкали в машину и увезли неизвестном направлении участницу Femen.


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