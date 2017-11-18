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    Грузовик подпер Шулявскй мост в Киеве

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (49)

    (обновлено: )18421
    В феврале этого года в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.
    ДТП под Шулявским путепроводом в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. Грузовик застрял под Шулявским путепроводом в Киеве. Неординарное ДТП под скандальным мостом произошло в пятницу вечером, 17 ноября, сообщает портал dtp.kiev.ua.

    dtp.kiev.ua
    ДТП под Шулявским путепроводом в Киеве

    "ДТП в Киеве на Шулявке: многострадальный путепровод подпер грузовик. Застрял крепко, выехать не может", — говорится в сообщении.

    Напомним, 27 февраля в Киеве частично обрушился мост на Шулявском путепроводе. Вследствие этого никто не пострадал, однако упавшая конструкция повредила авто.

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    Отметим, всего КГГА рассматривала 7 вариантов реконструкции Шулявского путепровода, из которых выбрали три наиболее подходящих. Предпочтение отдали тем проектам, которые не требуют полного перекрытия проспекта Победы и Шулявского моста. Также при выборе учитывали пропускную способность транспортной модели и стоимость проведения работ.

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