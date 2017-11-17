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    Киев

    Полиция сообщила подробности "минирования" 12 объектов в Киеве

    (обновлено: )10010
    Анонимные сообщения о минировании 12 объектов, в том числе центрального автовокзала, двух станций столичного метрополитена, здания телеканала и крупных торговых центров, поступили в полицию Киева в течение часа в пятницу.
    Минирование в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. 

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    Полиция заявила, что анонимные сообщения о минировании 12 объектов в столице Украины не подтвердились.

    Анонимные сообщения о минировании 12 объектов, в том числе центрального автовокзала, двух станций столичного метрополитена, здания телеканала и крупных торговых центров, поступили в полицию Киева в течение часа в пятницу.

    "Правоохранители завершили проверку "заминированных" объектов. Никаких опасных предметов и веществ не обнаружено", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

    В данный момент, по данным правоохранителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по квалификации "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности".

    facebook.com/KyivOperativ
    "Минирование" в Киеве: 6 ТЦ, два вокзала, метро, гостиница и телеканал

    Злоумышленникам грозит наказание в виде заключения на срок до шести лет.

    Полиция Киева разыскивает преступников, оставивших ложные сообщения о минировании.

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