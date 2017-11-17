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    Киев

    В Киеве закрыли крупный торговый центр из-за угрозы взрыва

    (обновлено: )10310
    Очевидцы сообщают, что всех посетителей столичного торгово-развлекательного центра "Украина" эвакуировали. В настоящее время здание ТРЦ оцеплено, на месте работают взрывотехники.
    Ситуация возле ТРЦ Украина после сообщения о минировании
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Посетителей торгово-развлекательного центра "Украина" в Киеве вывели на улицу из-за сообщения о минировании, сообщает Hromadske со ссылкой на очевидца.

    По словам собеседника интернет-издания, людей попросили покинуть помещение торгового центра, а территорию вокруг оцепили.

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    На месте работают взрывотехники, также присутствуют пожарные.

    Позже в пресс-службе столичной полиции уточнили, что проверки проходят в ТРЦ "Украина", "Алладин", "Дримтаун" и "Комод".

    espreso.tv
    Ситуация возле ТРЦ "Украина" после сообщения о минировании

    Ранее станцию метро "Лыбидская" в Киеве закрыли на вход и выход. 

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