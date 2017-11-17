В Киеве закрыли крупный торговый центр из-за угрозы взрыва

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Посетителей торгово-развлекательного центра "Украина" в Киеве вывели на улицу из-за сообщения о минировании, сообщает Hromadske со ссылкой на очевидца.

По словам собеседника интернет-издания, людей попросили покинуть помещение торгового центра, а территорию вокруг оцепили.

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На месте работают взрывотехники, также присутствуют пожарные.

Позже в пресс-службе столичной полиции уточнили, что проверки проходят в ТРЦ "Украина", "Алладин", "Дримтаун" и "Комод".

espreso.tv Ситуация возле ТРЦ "Украина" после сообщения о минировании

Ранее станцию метро "Лыбидская" в Киеве закрыли на вход и выход.