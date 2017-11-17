Снесенный националистами забор вокруг Сенного рынка в Киеве восстановили

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Снесенный активистами партии "Национальный корпус" забор вокруг стройплощадки на месте снесенного Сенного рынка (ЖК "Ярославов Град") восстановили; без ограждения стройка простояла около двух часов, сообщает "КиевVласть".

Накануне вечером представители партии "Национальный корпус", созданной на основе батальона спецназначения МВД "Азов", снесли забор вокруг ЖК "Ярославов Град" по улице Бульварно-Кудрявской, 15а.

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"Строители подождали пока разошлись люди и тихонько вернули покореженный забор на место. Без забора стройки и двух часов не простояла. Им никто не мешал. Аккуратненько поставили. Только он какой-то черной дрянью облит и воняет очень", — сообщил изданию местный житель, представившейся Кириллом.

Как сообщалось, противники стройки требуют "от центральной и городской власти — ГАСИ, Минрегиона, Минкультуры и КГГА — пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку так называемого ЖК "Ярославов Град" в 22 этажа.

@politicalpartynationalcorps Активисты во главе с "Национальным корпусом" снесли забор вокруг Сенного рынка в Киеве

Напомним, КГГА обязала застройщика снести забор на стройплощадке на бывшем Сенном рынке до 17 ноября. Если застройщик этого не сделает, то забор демонтирует Департамент городского благоустройства КГГА.

На днях сообщалось об ожесточенных столкновениях на скандальной стройке на улице Львовская в Святошинском районе Киева.