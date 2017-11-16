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    Киев

    Под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского - СМИ

    (обновлено: )8720
    Работы полиции. Архивное фото
    Фото "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Василькове Киевской области двое мужчин избили и изнасиловали 24-летнего полицейского.

    Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.

    Сообщается, что полицейский службы госохраны познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома.

    "В дальнейшем во время распития спиртных напитков у них возник словесный конфликт, в ходе которого один из неизвестных мужчин начал бить полицеского, после чего к избиению присоединился другой мужчина. В  ходе применения физического насилия вышеуказанные личности….совершили с потерпевшим половой акт", — отмечается в сводке.

    Владимир Бойко, facebook
    Пост Владимира Бойко

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области в городе Изюм задержан мужчина, которого полиция подозревает в изнасиловании двух девушек.

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