Под Киевом двое мужчин изнасиловали полицейского - СМИ

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. В Василькове Киевской области двое мужчин избили и изнасиловали 24-летнего полицейского.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Владимир Бойко со ссылкой на суточную сводку полиции.

Сообщается, что полицейский службы госохраны познакомился в супермаркете с двумя неизвестными, и те предложили ему выпить у них дома.

"В дальнейшем во время распития спиртных напитков у них возник словесный конфликт, в ходе которого один из неизвестных мужчин начал бить полицеского, после чего к избиению присоединился другой мужчина. В ходе применения физического насилия вышеуказанные личности….совершили с потерпевшим половой акт", — отмечается в сводке.

Владимир Бойко, facebook Пост Владимира Бойко

Ранее сообщалось, что в Харьковской области в городе Изюм задержан мужчина, которого полиция подозревает в изнасиловании двух девушек.