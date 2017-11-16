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    Киев

    Киевлянин носил в рюкзаке самодельную бомбу - полиция

    (обновлено: )5010
    В Оболонском районе задержан местный житель, который заявил полицейским, что нашел взрывное устройство и оставил его себе.
    Взрывное устройство
    ГУ НП Украины в Донецкой области

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости. Полицейские задержали жителя Киева, у которого в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции.

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    "В Оболонском районе у местного жителя полиция обнаружила самодельное взрывное устройство… Теперь мужчине грозит до семи лет тюремного заключения", — говорится в сообщении ведомства.

    По данным полиции, мужчина заявил, что взрывное устройство нашел и оставил себе. Правоохранители изъяли его и направили на экспертизу.

    Возбуждено уголовное дело по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

    Ранее прокуратура Киева предъявила подозрения в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия двум мужчинам, задержанным со взрывчаткой. Правоохранители нашли 6,5 килограммов взрывчатки и электродетонаторы в машине возле супермаркета.

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