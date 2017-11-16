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    Киев

    В супермаркете Киева разгорелся скандал из-за танков с российской символикой

    (обновлено: )20611
    В одном из супермаркетов продавались игрушечные танки с российской символикой. Первым на странный товар обратил внимание телеведущий Андрей Булгаров, однако позже удалил запись.
    Игрушечные танки с российской символикой в Киеве
    twitter.com/DrSchultc

    КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Посетители одного из киевских супермаркетов возмутились из-за выставленных на продажу игрушечных танков с российской символикой.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    На странный товар обратил внимание журналист Андрей Булгаров. Он заявил, что похожие на "Армату" танки "вошли в столицу" и призвал своих подписчиков "взять в руки вилы" и разобраться с владельцами магазина. Телеведущий подчеркнул, что его обращение не является призывом к экстремизму, однако вскоре удалил запись, сообщает "Обозреватель".

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    Позже в пресс-службе компании Fozzy Group, которая является владельцем супермаркета, сообщили, что изымают игрушки с российской символикой из продажи и инициируют проверку инцидента.

    Комментируя фотографию танков, пользователь Svetlana Sergueevna‏ написала: "Я думаю, они больше китайские)".

    Ранее были обнародованы результаты опроса, согласно которым почти половина опрошенных россиян положительно относятся к Украине, хотя еще полгода назад хорошо относились около 25%.

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