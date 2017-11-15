На колесах. В Киеве по дороге бегал голый невменяемый мужчина - соцсети

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В Голосеевском районе Киева по проезжей части разгуливал полуголый мужчина. Когда водители попытались успокоить мужчину, тот начал вести себя неадекватно.

Об инциденте сообщил активист Dimon Boruchko на своей странице в Facebook.

Димон Боручко, facebook Пост Димона Боручко

"Ходил пьяный по дороге, решили остановится, посмотреть и, возможно, убрать с проезжей части, дабы никто не переехал. В результате товарищ начал вести себя неадекватно. Вызвали патруль, пока ожидали подмоги неадекват оторвал шлагбаум и кидался на нас!" — написал Dimon Boruchko.

Мужчина был задержан ГО "Варта Голосеево" и передан на руки патрульной полиции. Позже выяснилось, что он находится под воздействием мощных наркотических веществ. Правоохранителями при поверхностном осмотре были найдены у мужчины таблетки неизвестного происхождения.

Видео конфликта можно посмотреть здесь. Внимание, содержит нецензурную лексику.

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