Горевшая многоэтажка в центре Киева оказалась домом Яценюка - СМИ

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В элитной многоэтажке Киева, где 14 ноября произошел пожар в одной из квартир, жил бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свой источник.

Одна из дочерей Яценюка училась в 89 школе (находится совсем рядом — Ред.). Не раз видели, как бывший премьер нес портфель своей дочери из школы в сторону этого дома, кстати, всегда в окружении своей охраны.

Когда экс-премьер приезжал домой, охрана полностью блокировала арки и выезды здания.

Напомним, предварительно, в многоэтажном жилом доме №8 по улице Панаса Мирного загорелась квартира на 9-ом этаже.