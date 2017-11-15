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    Киев

    Горевшая многоэтажка в центре Киева оказалась домом Яценюка - СМИ

    (обновлено: )23820
    По данным источника, именно в доме, в котором произошел пожар днем ранее, проживал или проживет до сих пор бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк.
    Пожар в Печерском районе Киева
    @dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В элитной многоэтажке Киева, где 14 ноября произошел пожар в одной из квартир, жил бывший премьер-министр Арсений Яценюк. Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на свой источник.

    Одна из дочерей Яценюка училась в 89 школе (находится совсем рядом — Ред.). Не раз видели, как бывший премьер нес портфель своей дочери из школы в сторону этого дома, кстати, всегда в окружении своей охраны.

    Когда экс-премьер приезжал домой, охрана полностью блокировала арки и выезды здания.

    Напомним, предварительно, в многоэтажном жилом доме №8 по улице Панаса Мирного загорелась квартира на 9-ом этаже.

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