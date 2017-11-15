В Киеве на автобусной остановке нашли мертвого мужчину

КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. В поселке Водогон (Оболонский район Киева) произошло ЧП. Пожилой мужчина вышел на остановку на автобус и умер. На месте работает следственно-оперативная группа.

Следов насилия на теле нет.

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Напомним, в Киеве у остановки общественного транспорта маршрутка задавила двух человек. По данным телеканала "Эспрессо", когда из троллейбуса начали выходить пассажиры, подъезжавшая к остановке маршрутка сбила двух людей. Мэр Киева Виталий Кличко распорядился проверить частных перевозчиков города после ЧП; по факту гибели двух человек открыто уголовное дело.