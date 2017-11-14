В Киеве пылает многоэтажка. Мужчина пытался прыгнуть с балкона

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве пылает многоэтажка, сообщает dtp.kiev.ua.
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Отмечается, что пламя охватило квартиру на третьем этаже дома на Лесном проспекте, 15.
По словам свидетелей, мужчина, который, скорее всего, является владельцем квартиры, пытается самостоятельно эвакуироваться с балкона. Причины возгорания и информация о пострадавших пока отсутствуют.
На месте работают сотрудники ДСНС.
Напомним, 8 ноября в центре Киева спасатели тушили пожар в стейк-хаузе, который находится на улице Жилянской.