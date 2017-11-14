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    В Киеве пылает многоэтажка. Мужчина пытался прыгнуть с балкона

    (обновлено: )50801
    Пламя охватило квартиру на третьем этаже дома на Лесном проспекте, 15. По словам свидетелей, мужчина, который, скорее всего, является владельцем квартиры, пытался самостоятельно эвакуироваться с балкона.
    В Киеве пылает многоэтажка
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве пылает многоэтажка, сообщает dtp.kiev.ua

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    Отмечается, что пламя охватило квартиру на третьем этаже дома на Лесном проспекте, 15.

    По словам свидетелей, мужчина, который, скорее всего, является владельцем квартиры, пытается самостоятельно эвакуироваться с балкона. Причины возгорания и информация о пострадавших пока отсутствуют.

    На месте работают сотрудники ДСНС. 

    Напомним, 8 ноября в центре Киева спасатели тушили пожар в стейк-хаузе, который находится на улице Жилянской.

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