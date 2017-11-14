В Киеве закидали камнями и файерами игорный клуб

КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник забросали камнями и файерами игорное заведение рядом со станцией метро "Минская" в Киеве.

Инцидент произошел по адресу Оболонский проспект, 26.

Хулиганы разбили витрины заведения и оставили его владельцам "фирменное послание". В нем говорилось, что "игорное заведение принадлежит стране-агрессору, оно будет срочно закрыто", сообщает Информатор.

Информатор Погром в игорном заведении на Оболони в Киеве

Полиция, пожарные и следственно-оперативная группа работали на месте происшествия.

"Внутри "Лото-маркета" все залито порошковым огнетушителем, а также остались следы от камней", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве за считанные минуты разрушили здание мебельного магазина. К зданию подъехали около 20 человек спортивной внешности и с помощью экскаватора устроили погром.