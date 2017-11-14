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    Киев

    В Киеве закидали камнями и файерами игорный клуб

    (обновлено: )6411
    Неизвестные разгромили игорное заведение по адресу Оболонский проспект, 26. В послании налетчиков говорилось, что оно "принадлежит стране-агрессору, оно будет срочно закрыто".
    Погром в игорном заведении на Оболони в Киеве
    Информатор

    КИЕВ, 14 ноя — РИА Новости Украина. Неизвестные в ночь на вторник забросали камнями и файерами игорное заведение рядом со станцией метро "Минская" в Киеве. 

    Инцидент произошел по адресу Оболонский проспект, 26. 

    Хулиганы разбили витрины заведения и оставили его владельцам "фирменное послание". В нем говорилось, что "игорное заведение принадлежит стране-агрессору, оно будет срочно закрыто", сообщает Информатор.

    Информатор
    Погром в игорном заведении на Оболони в Киеве

    Полиция, пожарные и следственно-оперативная группа работали на месте происшествия.

    "Внутри "Лото-маркета" все залито порошковым огнетушителем, а также остались следы от камней", — говорится в сообщении.

    Ранее в Киеве за считанные минуты разрушили здание мебельного магазина. К зданию подъехали около 20 человек спортивной внешности и с помощью экскаватора устроили погром.

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