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    Киев

    На центральной магистрали Киева загорелся внедорожник

    (обновлено: )11411
    Прибывшие пожарные потушили Hyundai Tucson, по предварительной информации, причиной пожара стала неисправность в газовой установке авто.
    Сгоревший автомобиль в Киеве
    Фото сообщества dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Дружбы народов на ходу загорелся автомобиль Hyundai Tucson.

    ЧП произошло в районе съезда с моста Патона в сторону метро "Лыбидская".

    По сообщению очевидцев, водитель загоревшегося авто смог остановится в правом ряду и вместе с двумя пассажирами выбежать из машины.

    Фото сообщества dtp.kiev.ua
    Загоревшееся авто в Киеве

    По данным сообщества dtp.kiev.ua, "причиной пожара точно стало ГБО".

    Прибывшие пожарные залили горящее авто пеной. Моторный отсек практически уничтожен.

    Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева взорвался и сгорел автомобиль Audi, который принадлежит водителю бывшего министру инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского.

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