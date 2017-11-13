На центральной магистрали Киева загорелся внедорожник

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве на бульваре Дружбы народов на ходу загорелся автомобиль Hyundai Tucson.
ЧП произошло в районе съезда с моста Патона в сторону метро "Лыбидская".
По сообщению очевидцев, водитель загоревшегося авто смог остановится в правом ряду и вместе с двумя пассажирами выбежать из машины.
Загоревшееся авто в Киеве
По данным сообщества dtp.kiev.ua, "причиной пожара точно стало ГБО".
Прибывшие пожарные залили горящее авто пеной. Моторный отсек практически уничтожен.
Ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева взорвался и сгорел автомобиль Audi, который принадлежит водителю бывшего министру инфраструктуры Украины Андрея Пивоварского.