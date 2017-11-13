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    Киев

    В Киеве проучили лжеатошника, который просил милостыню (18+)

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    В пользователь Facebook Максим Ярош разоблачил псевдоучастника АТО, который просил милостыню, прикрываясь травмами, якобы полученными в Донбассе.
    Псевдоатошник в Киеве
    Скриншот видео

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. В столице пользователь Facebook Максим Ярош заставил стать на колени мужчину, который возле станции метро "Дарница" просил милостыню, притворяясь искалеченным бойцом АТО.

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    "Опять зайка этот серенький. Типа прикрываясь войной, якобы в плену руки отрубили, гады, потом передумал и другие версии были", — написал Ярош и выложил видео конфликта на своей странице.

    Внимание! Видео можно посмотреть здесь, содержит нецензурную лексику.

    По словам Максима Яроша, попрошайка все время просит деньги, но в разных местах Киева. Ярош вынудил псевдоатошника снять бинты с рук и показать пальцы, которые ему якобы отрубили в плену на Донбассе. Оказалось, что мужчина промышляет обманом, так как не может найти нормальную работу. 

    Афериста вынудили стать на колени и просить прощения у воинов АТО.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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