Центр Киева остался без света

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Центральные улицы Киева остались без электроэнергии в связи с аварийным отключением в сети, сообщает "Обозреватель".

Электричество отсутствует на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.

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"Сейчас персонал "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время возобновления электроснабжения — 12 часов", — сообщили в контакт-центре компании.

В конце октября около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды. В течение нескольких дней оно было восстановлено.