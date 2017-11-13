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    Киев

    Центр Киева остался без света

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    В "Киевэнерго" сообщили, что электричество отсутствует на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.
    Майдан Незалежности
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Центральные улицы Киева остались без электроэнергии в связи с аварийным отключением в сети, сообщает "Обозреватель".

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    Электричество отсутствует на улицах Владимирская, Десятинная, Крещатик, Маложитомирская, Костельная, Михайловская, Михайловская площадь, Лютеранская, Трехсвятительская, Майдан Незалежности.

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    "Сейчас персонал "Киевэнерго" работает над устранением повреждения оборудования. Ориентировочное время возобновления электроснабжения — 12 часов", — сообщили в контакт-центре компании.

    В конце октября около 400 населенных пунктов в десяти областях Украины остались без электричества из-за непогоды. В течение нескольких дней оно было восстановлено.

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