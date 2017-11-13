ЧП в час пик. В Киеве загорелся скоростной трамвай

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Один из вагонов скоростного трамвая загорелся в понедельник в час пик в Киеве, временно приостанавливалось движение трамваев, сообщила киевлянка Юлия Нетреба в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

"На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", — написала она.

Инцидент произошел на станции "Бульвар Вацлава Гавела".

Есть ли пострадавшие, не сообщается.

В октябре автомобиль Ford с дипломатическими номерами заблокировал движение трамваев на улице Дмитриевской в центре Киева. Иномарка была неправильно припаркована, в результате чего образовалась пробка из трамваев.