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    Киев

    ЧП в час пик. В Киеве загорелся скоростной трамвай

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    В соцсетях сообщается, что утром в понедельник загорелся один из вагонов скоростного трамвая. Инцидент произошел на станции "Бульвар Вацлава Гавела". О пострадавших не сообщается.
    Трамвай загорелся в Киеве, 13 ноября 2017
    Юлия Нетреба/Мой Отрадный/Facebook

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Один из вагонов скоростного трамвая загорелся в понедельник в час пик в Киеве, временно приостанавливалось движение трамваев, сообщила киевлянка Юлия Нетреба в группе "Мой Отрадный" в Facebook.

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    "На Лепсе загорелся скоростной трамвай, в направлении Борщаговки", — написала она.

    Инцидент произошел на станции "Бульвар Вацлава Гавела".

    Есть ли пострадавшие, не сообщается.

    В октябре автомобиль Ford с дипломатическими номерами заблокировал движение трамваев на улице Дмитриевской в центре Киева. Иномарка была неправильно припаркована, в результате чего образовалась пробка из трамваев.

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