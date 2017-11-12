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    Киев

    Декоммунизация в Украине: что будет с олимпийскими мишками под Киевом

    (обновлено: )52531
    В управлении культуры, национальностей и религий Киевской областной госадминистрации заявили, что скульптуры не относятся к объектам и памятникам культурного наследия. Также в управлении добавили, что они не подпадают под действие "закона о декоммунизации".
    Олимпийский мишка
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Несколько скульптур олимпийских мишек возле Киева, которые были символами Олимпийских игр 1980 года, не подпадают под закон о декоммунизации, сообщил "Обозреватель"

    Глава института Нацпамяти Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    По данным издания, их дальнейшую судьбу могут решать местные власти.

    Издание пишет, что к ним в редакцию обратились читатели, которых интересовало выполнение "закона о декоммунизации" ("Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики"). Читатели, в частности, сообщили, что в Киевской области перед въездами в Киев до сих пор стоят символы московской Олимпиады, и поинтересовались у журналистов, подпадают ли скульптуры под действие закона.

    Сообщается, что в администрациях Святошинского и Дарницкого района журналистам сообщили, что скульптуры мишек на балансе не значатся. Не пребывали олимпийские талисманы на балансе государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор").

    "В управлении культуры, национальностей и религий Киевской областной госадминистрации заявили, что скульптуры не относятся к объектам и памятникам культурного наследия. Также в управлении добавили, что символы Олимпиады-80 не подпадают под действие "закона о декоммунизации", — сообщило издание.

    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украинское фото
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    То же самое изданию ответил и главный "декоммунизатор" Украины – директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. По его словам, дальнейшую судьбу скульптур должны решать местные власти. "Вопрос должен решаться на уровне городского совета или администрации", — резюмировал Вятрович.

    Олимпийские мишки были созданы на столичном комбинате "Художник" по заказу Министерства транспорта Украины в 1980 году. Стоимость каждой из скульптуры тогда обошлась около 2000 рублей. Поскольку Киев был одним из городов, принимавшим Олимпийские игры, у въездов в столицу и было решено установить символы состязаний.

    По данным издания, летом 2016 года в Киеве разбили скульптуру олимпийского мишки возле отеля "Лыбидь".

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