В Киеве подросток погиб, перепрыгивая забор

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Тело 15-летнего подростка обнаружили вечером в пятницу возле металлического забора на улице Метростроевской в Киеве, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"По предварительной информации, подросток перелезал через металлический забор и упал на землю. Он получил травму головы: медики констатировали его смерть в карете "скорой" помощи", — сказано в сообщении.

По словам его приятелей, компания гуляла на улице, один из них перепрыгнул через металлическое ограждение, после чего его обнаружили на земле без сознания.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее в Одессе подросток вылез на железнодорожный вагон и получил удар током контактной сети, он был госпитализирован.