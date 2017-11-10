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    Киев

    Рейвом по произволу полиции. В Киеве у Кабмина состоялся перфоманс

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    По словам участников перфоманса у Кабинета министров, их цель - "остановить произвол полиции против культуры". Организаторы акции включили музыку, под которую танцуют несколько человек.
    Перфоманс и здания Кабмина
    sergii_leshchenko

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу в центре Киева возле здания Кабмина проходит необычная акция "Не бей, я просто танцую". Организаторы акции включили музыку, под которую танцуют несколько человек.

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    По словам участников перфоманса, их цель — "остановить произвол полиции против культуры". Об этом сообщил в Instagram нардеп Сергей Лещенко (БПП).

    "Рейв под Кабмином? Нет, акция протеста против насилия полиции при обысках в @jugendhub. Ребята молодцы, что не молчат", — написал Лещенко и выложил видео.

    Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что бизнес жалуется на давление со стороны правоохранительных органов.

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