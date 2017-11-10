Рейвом по произволу полиции. В Киеве у Кабмина состоялся перфоманс

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В пятницу в центре Киева возле здания Кабмина проходит необычная акция "Не бей, я просто танцую". Организаторы акции включили музыку, под которую танцуют несколько человек.

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По словам участников перфоманса, их цель — "остановить произвол полиции против культуры". Об этом сообщил в Instagram нардеп Сергей Лещенко (БПП).

"Рейв под Кабмином? Нет, акция протеста против насилия полиции при обысках в @jugendhub. Ребята молодцы, что не молчат", — написал Лещенко и выложил видео.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что бизнес жалуется на давление со стороны правоохранительных органов.