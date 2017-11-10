"Послушай и услышь". В Киеве появилась полиция диалога

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве появилась полиция диалога, лозунгом которой является "послушай и услышь".

В ее состав вошли 12 сотрудников, которые прошли обучение на соответствующих тренингах-семинарах при содействии Консультативной миссии Европейского Союза.

Антиконфликтни группы должны наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий от начала до конца их проведения, предупредить любые конфликтные ситуации, разъяснять действия полиции и останавливать агрессивных граждан не силовыми методами, а словом.

Правоохранители постоянно мониторят и анализируют интернет на предмет планируемых мероприятий с участием граждан, оценивают степень риска при их проведении, настроение участников и прогнозируют изменения в развитии ситуации, собщает Вечерний Киев.