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    Киев

    "Послушай и услышь". В Киеве появилась полиция диалога

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    Правоохранители. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве появилась полиция диалога, лозунгом которой является "послушай и услышь".

    В ее состав вошли 12 сотрудников, которые прошли обучение на соответствующих тренингах-семинарах при содействии Консультативной миссии Европейского Союза.

    Антиконфликтни группы должны наладить взаимодействие с организаторами массовых мероприятий от начала до конца их проведения, предупредить любые конфликтные ситуации, разъяснять действия полиции и останавливать агрессивных граждан не силовыми методами, а словом.

    Правоохранители постоянно мониторят и анализируют интернет на предмет планируемых мероприятий с участием граждан, оценивают степень риска при их проведении, настроение участников и прогнозируют изменения в развитии ситуации, собщает Вечерний Киев.

     

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