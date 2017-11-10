Виноват индюк. Под Киевом мужчина три дня скрывался в лесу

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Житель одного из сел Киевской области три дня прятался в лесу из-за конфликта с соседями.

"Искал 56-летнего жителя села Андреевка весь личный состав Вышгородского отдела полиции, кинологическая служба, было задействовано ряд технических средств. На третьи сутки поисков служебная овчарка нашла бедолагу — голодного, замерзшего и напуганного. В 4 километрах от дома, среди лесных чащ, под кроной деревьев, селянин оборудовал шалаш и прятался там от соседей", — сообщает подробности полиция Киева.

Оказалось, что между односельчанами возник конфликт из-за пернатых. Индюк пропавшего мужчины заклевал соседского петуха. Хозяин индюка, испугавшись мести соседа, убежал из дома.

Полицейские вернули мужчину домой невредимым, к взволнованной матери, которая и сообщила об исчезновении сына правоохранителям.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Днепре мужчину, который более 10 лет проживал на территории Украины с поддельным паспортом, зарабатывая сутенерством, а также тем, что брал в аренду дорогие автомобили и не возвращал их.