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    Киев

    Виноват индюк. Под Киевом мужчина три дня скрывался в лесу

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    В полиции рассказали, что мужчину, который прятался в лесу из-за конфликта с соседями, нашла служебная овчарка.
    Во время поиском пропавшего мужчины
    Головне управління Національної поліції в Київській області

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Житель одного из сел Киевской области три дня прятался в лесу из-за конфликта с соседями. 

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    "Искал 56-летнего жителя села Андреевка весь личный состав Вышгородского отдела полиции, кинологическая служба, было задействовано ряд технических средств. На третьи сутки поисков служебная овчарка нашла бедолагу — голодного, замерзшего и напуганного. В 4 километрах от дома, среди лесных чащ, под кроной деревьев, селянин оборудовал шалаш и прятался там от соседей", — сообщает подробности полиция Киева.

    Оказалось, что между односельчанами возник конфликт из-за пернатых. Индюк пропавшего мужчины заклевал соседского петуха. Хозяин индюка, испугавшись мести соседа, убежал из дома.

    Полицейские вернули мужчину домой невредимым, к взволнованной матери, которая и сообщила об исчезновении сына правоохранителям.

    Ранее сообщалось, что правоохранители задержали в Днепре мужчину, который более 10 лет проживал на территории Украины с поддельным паспортом, зарабатывая сутенерством, а также тем, что брал в аренду дорогие автомобили и не возвращал их.

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