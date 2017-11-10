Требуют тепла. В Киеве жители района перекрыли дорогу

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Киевляне одного из районов города на Левом берегу вышли на протест из-за отсутствия отопления, передает ТСН.

Люди перекрыли дорогу на Березняках и постоянно ходят через пешеходный переход, требуя, чтобы им, наконец, включили отопление.

Сообщается, что проблема возникла из-за котельной, которую сперва ввели в эксплуатацию вместе с домами, потом несколько раз ее перепродавали.

Менялись собственники и пока не совсем понятно, кому этот объект принадлежит и кто несет ответственность за тепло в домах.

На месте уже работает полиция, которая разворачивает все авто, чтобы избежать пробок.

Напомним, в четверг вечером в нескольких десятках домов на Левом берегу Киева отключили отопление из-за аварии.