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    Киев

    Требуют тепла. В Киеве жители района перекрыли дорогу

    (обновлено: )18330
    Люди перекрыли дорогу на Березняках и постоянно ходят через пешеходный переход, требуя, чтобы им, наконец, включили отопление.
    Вид на Киев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Киевляне одного из районов города на Левом берегу вышли на протест из-за отсутствия отопления, передает ТСН.

    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики
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    Люди перекрыли дорогу на Березняках и постоянно ходят через пешеходный переход, требуя, чтобы им, наконец, включили отопление.

    Сообщается, что проблема возникла из-за котельной, которую сперва ввели в эксплуатацию вместе с домами, потом несколько раз ее перепродавали.

    Менялись собственники и пока не совсем понятно, кому этот объект принадлежит и кто несет ответственность за тепло в домах.

    На месте уже работает полиция, которая разворачивает все авто, чтобы избежать пробок. 

    Напомним, в четверг вечером в нескольких десятках домов на Левом берегу Киева отключили отопление из-за аварии.

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