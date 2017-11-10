Киевлян атакуют фейковые газовщики

КИЕВ, 10 ноя — РИА Новости Украина. Абоненты "Киевгаза" массово жалуются на мошенников, которые обманом выманивают деньги под видом работников предприятия.

Согласно сообщению пресс-службы "Киевгаза" в Facebook, злоумышленники представляются сотрудниками и настаивают на принудительном приобретении газового счетчика за 4 тысячи гривен. Обращаясь преимущественно к людям пожилого возраста, он называют эту цену льготной, предупредили в компании.

Смотрите также: Мощный взрыв газа в Киеве. Погибла женщина

"Сообщаем, что никаких льгот приборы учета газа просто не существует. Если многоквартирный дом обеспечен общедомовых прибора учета, а абонент желает установить индивидуальный счетчик, то цена не должна превышать 2 тысяч гривен", — сказано в сообщении.

facebook.com/kyivgaz.ua, 9 ноября 2017

Напомним, МВФ по-прежнему настаивает на выполнении Украиной взятых еще в марте обязательств по формированию цены газа для населения и предприятий теплокоммунэнерго. Согласно механизму определения цены по постановлению №187 от 2 марта 2017 года — с октября текущего года до конца отопительного сезона, до 1 апреля 2018 года, цена газа должна повыситься на 17,6% — с 4942 грн до 5815 грн за тысячу кубометров.