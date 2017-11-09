КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В центре Киева улицу Эспланадную залило кипятком. Из-за этого люди не могут подойти к припаркованным авто

Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, произошел порыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар.

facebook.com/dtp.kiev.ua Улицу в центре Киева залило кипятком

К припаркованным автомобилям нельзя было подойти из-за потоков горячей воды, разливавшихся по асфальту.

Напомним, 16 февраля в Подольском районе Киева прорвало трубу с горячей водой, в результате чего затопило пересечение улиц Сырецкой и Кирилловской.