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    Киев

    Улицу в центре Киева залило кипятком

    (обновлено: )12120
    Произошел порыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар. К припаркованным автомобилям нельзя было подойти из-за потоков горячей воды, разливавшихся по асфальту.
    Улицу в центре Киева залило кипятком
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. В центре Киева улицу Эспланадную залило кипятком. Из-за этого люди не могут подойти к припаркованным авто

    Как сообщает dtp.kiev.ua в Facebook, произошел порыв трубы с горячей водой. Всю улицу заполонил пар.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    Улицу в центре Киева залило кипятком

    К припаркованным автомобилям нельзя было подойти из-за потоков горячей воды, разливавшихся по асфальту.

    Напомним, 16 февраля в Подольском районе Киева прорвало трубу с горячей водой, в результате чего затопило пересечение улиц Сырецкой и Кирилловской.

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