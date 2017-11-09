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    Киев

    В поле под Киевом гниет 160 тонн курятины - СМИ

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    На птицефабрике сообщили, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись. А трупы обещали утилизировать с поля.
    Гнилая курица
    Скриншот видео

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Возле села Гавриловка Киевской области среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины.

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    Местные жители рассказывают ТСН, что птицеферма не первый год вывозит на арендованное поле отходы производства. Вонь от свалки стоит на несколько километров, а опасные соединения, образовавшиеся в результате разложения куриных тушек попадают в землю и грунтовые воды. Кроме того, в близлежащих домах, по словам крестьян, начали болеть дети, а врачи не могут поставить диагноз.

    На птицефабрике такую ​​ситуацию объяснили тем, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись. 

    "Получили большой падеж – только на одной ферме 64 тысячи трупов весом 2,5 кг", — пояснил исполнительный директор Алексей Марченко. Около 160 тонн тушек утилизировать за раз не смогли, поэтому вывезли их в поле. С которого обещают забрать в течение недели. 

    Контрольные службы зафиксировали нарушения и начали проверку, теперь птицефабрике угрожают суд или штрафы.

    Ранее сообщалось, что в селе Александровка под Одессой на побережье Аджалыкского лимана лежит огромное количество туш коров и свиней.

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