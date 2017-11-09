В поле под Киевом гниет 160 тонн курятины - СМИ

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КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Возле села Гавриловка Киевской области среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины.

Местные жители рассказывают ТСН, что птицеферма не первый год вывозит на арендованное поле отходы производства. Вонь от свалки стоит на несколько километров, а опасные соединения, образовавшиеся в результате разложения куриных тушек попадают в землю и грунтовые воды. Кроме того, в близлежащих домах, по словам крестьян, начали болеть дети, а врачи не могут поставить диагноз.

На птицефабрике такую ​​ситуацию объяснили тем, что месяц назад отключили электричество, из-за чего перестала работать вентиляция, и птицы задохнулись.

"Получили большой падеж – только на одной ферме 64 тысячи трупов весом 2,5 кг", — пояснил исполнительный директор Алексей Марченко. Около 160 тонн тушек утилизировать за раз не смогли, поэтому вывезли их в поле. С которого обещают забрать в течение недели.

Контрольные службы зафиксировали нарушения и начали проверку, теперь птицефабрике угрожают суд или штрафы.

Ранее сообщалось, что в селе Александровка под Одессой на побережье Аджалыкского лимана лежит огромное количество туш коров и свиней.