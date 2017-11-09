Въезды в Киев парализованы пробками. Силовики что-то ищут

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. С утра в четверг трассы на въезды в Киев парализованы гигантскими пробками, машины практически не двигаются.

По информации "Страны", при выезде из Броваров по направлению к метро "Лесная" транспортный коллапс.

"На КПП перед въездом в Киев одну полосу перекрывает машина Нацполиции, оставляя узкое горлышко для проезда автомобилей. Таким образом полицейским удобнее контролировать поток и осматривать подозрительные авто, но для водителей это создает ужасные условия, пробка растягивается на несколько километров", — сообщает "Страна".

Игорь Лавриненко, facebook Ситуация при въезде в Киев

strana.ua Ситуация при въезде в Киев

В facebook пишут, что таким образом, полиция готовится к акциям протеста, ожидая "народное вече".

Ранее сообщалось в "вече Саакашвили". На мероприятии, которое собрало 400 участников и 700 силовиков, распространялись листовки с предложением проголосовать за ряд новых требований к президенту страны.