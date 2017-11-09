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    Киев

    Въезды в Киев парализованы пробками. Силовики что-то ищут

    (обновлено: )87
    Ситуация при въезде в Киев
    Игорь Лавриненко, facebook

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. С утра в четверг трассы на въезды в Киев парализованы гигантскими пробками, машины практически не двигаются.

    По информации "Страны", при выезде из Броваров по направлению к метро "Лесная" транспортный коллапс. 

    "На КПП перед въездом в Киев одну полосу перекрывает машина Нацполиции, оставляя узкое горлышко для проезда автомобилей. Таким образом полицейским удобнее контролировать поток и осматривать подозрительные авто, но для водителей это создает ужасные условия, пробка растягивается на несколько километров", — сообщает "Страна". 

    Игорь Лавриненко, facebook
    Ситуация при въезде в Киев
    strana.ua
    Ситуация при въезде в Киев

    В facebook пишут, что таким образом, полиция готовится к акциям протеста, ожидая "народное вече".

    Ранее сообщалось в "вече Саакашвили". На мероприятии, которое собрало 400 участников и 700 силовиков, распространялись листовки с предложением проголосовать за ряд новых требований к президенту страны. 

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