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    Киев

    В центре Киева кафе забросали дымовыми шашками

    (обновлено: )9510
    Погром произошел в заведении на улице Прорезной, там обнаружили игровой зал. При ЧП никто не пострадал.
    В Киеве в развлекательное заведение закинули дымовую шашку
    Нацполиция Киева

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Около 40 молодых людей в спортивных костюмах забросали дымовыми шашками кафе на улице Прорезной в центре Киева.

    В Арена-Сити в центре Киева бросили взрывпакет
    Facebook Оксана Блищик
    Атака на стрип-клуб. Появились подробности взрыва в центре Киева

    Нападавшие разгромили кафе, потому что обнаружили в нем нелегальное игорное заведение.

    В результате нападения никто не пострадал, на месте работает полиция.

    3 ноября В Печерском районе Киева неизвестные бросили в помещение одного из развлекательных заведений пиротехническое средство. Происшествие случилось возле ночного клуба в комплексе "Арена-сити".

    8 ноября на бульваре Леси Украины около 20 молодых людей разгромили мебельный салон, заявив владельцу, что магазин построен незаконно.

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