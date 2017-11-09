В центре Киева кафе забросали дымовыми шашками

Нацполиция Киева

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Около 40 молодых людей в спортивных костюмах забросали дымовыми шашками кафе на улице Прорезной в центре Киева.

Нападавшие разгромили кафе, потому что обнаружили в нем нелегальное игорное заведение.

В результате нападения никто не пострадал, на месте работает полиция.

3 ноября В Печерском районе Киева неизвестные бросили в помещение одного из развлекательных заведений пиротехническое средство. Происшествие случилось возле ночного клуба в комплексе "Арена-сити".

8 ноября на бульваре Леси Украины около 20 молодых людей разгромили мебельный салон, заявив владельцу, что магазин построен незаконно.