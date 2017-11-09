Подрыв добровольца в Киеве: появилась новая информация о выжившей девушке

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    У пострадавшая в ходе взрыва автомобиля 8 сентября в районе Бессарабской площади в Киеве Наталья Целовальниковой ожоги 40% тела. Она перенесла уже 8 операций по пересадке кожи, ее состояние - тяжелое.
    Наталья Целовальникова. Архивное фото
    скриншот с видео

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина.  Пострадавшая в ходе взрыва автомобиля 8 сентября в районе Бессарабской площади в Киеве Наталья Целовальникова перенесла 8 операций по пересадке кожи и остается в тяжелом состоянии, сообщается в сюжете ТСН.

    На месте взрыва автомобиля в центре Киева, в котором погиб гражданин Грузии Тимур Махаури, 8 сентября 2017
    Украинское фото
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    7-летняя дочь Маша вместе с бабушкой передает Наталье привет. К маме ее не пускают, чтобы не травмировать психику. Они не виделись уже 2 месяца — с момента жуткого ДТП.

    У Натальи ожоги 40% тела. Она перенесла уже 8 операций по пересадке кожи, ее состояние — тяжелое.

    Мама пострадавшей благодарит врачей за спасение дочери. Целовальниковой удалось сохранить ногу, но у нее два перелома бедра и кисти, один глаз практически не видит.

    "Большой объем работы нам предстоит перенести, очень много сил надо. Она очень сильная, очень стойко все переносит. Она уже говорит, у нее убрали трубку", — сказала мама Натальи Ирина Конева.

    Сообщается, что первое, о чем спросила женщина, когда пришла в себя, был вопрос о том, кто спас ее Машу.

    Facebook Натальи Целовальниковой
    Наталья Целовальникова. Архивное фото

    Ирина Конева рассказала, что мужчина-спаситель сдал кровь для Натальи и привез людей, которые также помогли.

    "Мы общаемся. Замечательный человек! Я очень благодарна ему за машеньку", — сказала мама пострадавшей.

    Facebook Натальи Целовальниковой
    Наталья Целовальникова. Архивное фото

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    Напомним, в СБУ сообщили, что настоящее имя погибшего во время взрыва автомобиля в центре Киева, известного под именем Тимур Махаури, — Али Тимаев. По данным спецслужбы, уроженец Чечни Тимаев был личным врагом Рамзана Кадырова"

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