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    Киев

    Под Киевом женщину более недели держали в плену

    (обновлено: )184
    Как сообщается, женщину похитили вместе с ее автомобилем марки Toyota. Похитители требовали от родственников женщины выкуп в размере 100 тысяч долл, а ее саму неделю держали в подвале гаража.
    Под Киевом женщину более недели держали в плену
    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Сегодня, 8 ноября, в Киевской области сотрудники полиции освободили 62-ленюю жительницу Боярки, которую похитили еще 1 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

    Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook
    Под Киевом женщину более недели держали в плену

    Женщину похитили вместе с ее автомобилем марки Toyota. Спустя некоторое время авто обнаружили на одной из улиц Киева.

    Похитители требовали от родственников женщины выкуп в размере 100 тысяч долл, а ее саму неделю держали в подвале гаража.

    В результате спецоперации полиции похитители были задержаны, а женщина освобождена.

    Подробности о злоумышленниках не раскрываются. Судя по фото, их было двое.

    Напомним, на Закарпатье неизвестные в балаклавах на BMW похитили мужчину.

     

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