КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Сегодня, 8 ноября, в Киевской области сотрудники полиции освободили 62-ленюю жительницу Боярки, которую похитили еще 1 ноября. Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

Фото со страницы Вячеслава Аброськина в Facebook Под Киевом женщину более недели держали в плену

Женщину похитили вместе с ее автомобилем марки Toyota. Спустя некоторое время авто обнаружили на одной из улиц Киева.

Похитители требовали от родственников женщины выкуп в размере 100 тысяч долл, а ее саму неделю держали в подвале гаража.

В результате спецоперации полиции похитители были задержаны, а женщина освобождена.

Подробности о злоумышленниках не раскрываются. Судя по фото, их было двое.

Напомним, на Закарпатье неизвестные в балаклавах на BMW похитили мужчину.