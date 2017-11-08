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    Киев

    В центре Киева на Владимирской загорелся жилой дом

    (обновлено: )23
    Четыре бригады пожарных прибыли на место чрезвычайного происшествия в центре столицы Украины.
    Пожар в Киеве на улице Владимирская
    Фото dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Утром 8 ноября в центре Киева на улице Владимирской произошел пожар в четырехэтажном жилом доме.

    На месте происшествия работает четыре бригады спасателей.

    По информации dtp.kiev.ua, в загоревшемся доме находится большое количество офисных помещений и ресторана "Стейк хауз".

    Фото dtp.kiev.ua
    Пожар в Киеве на улице Владимирская

    Из здания эвакуированы все находящиеся в нем люди.

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    Напомним, в Киеве 7 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Рокоссовского. В результате пожара погиб мужчина.

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