В центре Киева на Владимирской загорелся жилой дом

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Утром 8 ноября в центре Киева на улице Владимирской произошел пожар в четырехэтажном жилом доме.

На месте происшествия работает четыре бригады спасателей.

По информации dtp.kiev.ua, в загоревшемся доме находится большое количество офисных помещений и ресторана "Стейк хауз".

Фото dtp.kiev.ua Пожар в Киеве на улице Владимирская

Из здания эвакуированы все находящиеся в нем люди.

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Напомним, в Киеве 7 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Рокоссовского. В результате пожара погиб мужчина.