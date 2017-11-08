Беспредел. В центре Киева разгромили салон элитной мебели

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В среду на бульваре Леси Украинки, 5, в центре Киева неизвестные за считанные минуты разрушили здание мебельного магазина.

К зданию подъехали около 20 человек спортивной внешности и с помощью экскаватора начали разрушать стены магазина.

Об этом сообщает корреспондент "Главкома", который стал свидетелем происшествия.

glavcom.ua Погром в мебельном магазине

glavcom.ua Погром в мебельном магазине

Как рассказал охранник магазина, неизвестные лишь сообщили, что еще месяц назад предупреждали хозяина постройки о ее незаконности.

"Я находился внутри в комнате для охраны. Услышал треск стекла, выскочил на улицу и увидел, как экскаватор бьет стекло, все подряд… ", — рассказал охранник Василий Вокалюк.

По его словам, стену здания таранили ковшом экскаватора.

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