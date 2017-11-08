Транспортный коллапс. В Киеве в среду ограничат движение по Московскому мосту

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 8 ноября, с 11:00 до 16:00 будет ограничено движение по Московскому мосту между Оболонью и Троещиной.

Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

"С 11:00 до 16:00 08.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту через р. Днепр и мосту через р. Десенка будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту станет платным.