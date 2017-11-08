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    Киев

    Транспортный коллапс. В Киеве в среду ограничат движение по Московскому мосту

    (обновлено: )111
    В "Киевавтодоре" сообщили, что из-за проведения работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения.
    Московский мост в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве в среду, 8 ноября, с 11:00 до 16:00 будет ограничено движение по Московскому мосту между Оболонью и Троещиной.

    Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

    "С 11:00 до 16:00  08.11.2017 в связи с выполнением работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на Московском мосту через р. Днепр и мосту через р. Десенка будет ограничено движение транспорта в первой полосе движения", – говорится в сообщении. 

    "Киевавтодор", facebook
    Пост "Киевавтодора"

    Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту станет платным.

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