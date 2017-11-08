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    Киев

    Кличко: Подольско-Воскресенский мост может стать платным

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    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в четверг, 9 ноября, он поедет на инвестиционный форум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.
    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту станет платным. Об этом он заявил в эфире телеканала "Прямой", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

    Строительство Подольско-Воскресенского моста в Киеве
    УНИАН
    Старт строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве

    "Я допускаю, что проезд по Подольско-Воскресенскому мосту может быть платным, ведь инвесторам нужно будет возвращать вложенные средства. Но мы рассматриваем разные варианты, в том числе и льготные", — сказал он.

    Мэр подчеркнул, что все столичные мосты перегружены, поэтому достройка Подольско-Воскресенского моста чрезвычайно важна.

    "Например, "мост Кирпы" не нагружен, потому что не готовы съезды с него. Я дал задание и обсудил с министром инфраструктуры вопрос, чтобы уже в следующем году мы полностью запустили этот мост", — заметил Кличко.

    Мэр добавил, что в четверг, 9 ноября, он поедет на инвестиционный форум в Германию, где с потенциальными инвесторами обсудит условия достройки Подольско-Воскресенского моста.

    "Сейчас наша задача — привлечь средства, чтобы достроить мост, нам нужно 400 миллионов евро. Только после этого мы можем говорить о следующем шаге — строительстве линии метро на Троещину", — подчеркнул мэр.

    Напомним, в апреле стартовало строительство Подольско-Воскресенского моста. Участок над Днепром компания-застройщик предложила построить за 4,3 млрд грн, а работы на левом берегу обойдутся в 1,7 млрд грн. Ряд работ по строительству Подольско-Воскресенского моста компания должна завершить в 2017 году.

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