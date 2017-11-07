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    Киев

    В Киеве загорелась многоэтажка, погиб мужчина

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    В столице утром 7 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Рокоссовского. Спасатели эвакуировали 26 жильцов.
    Пожар в киевской многоэтажке
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве утром 7 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Рокоссовского, 3-В, сообщает Госслужба ЧС Украины.

    В результате пожара погиб мужчина. Его тело было обнаружено в однокомнатной квартире.

    Тушение пожара заняло около часа.

    Из многоэтажного здания были эвакуированы 25 жильцов. С помощью пожарной лестницы пришлось спасать женщину, которая была заблокирована на втором этаже.

    В результате пожара комната погибшего мужчины выгорела полностью. Причина возникновения пожара выясняется.

    Напомним, 5 ноября в Киеве на улице Донецкой в Киеве взорвался бытовой газ в многоэтажном доме. Позднее было установлено, что взрыв произошел из-за попытки жительницы покончить жизнь самоубийством.

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