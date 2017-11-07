В Киеве загорелась многоэтажка, погиб мужчина

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В Киеве утром 7 ноября произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Рокоссовского, 3-В, сообщает Госслужба ЧС Украины.

В результате пожара погиб мужчина. Его тело было обнаружено в однокомнатной квартире.

Тушение пожара заняло около часа.

Из многоэтажного здания были эвакуированы 25 жильцов. С помощью пожарной лестницы пришлось спасать женщину, которая была заблокирована на втором этаже.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям Пожар в киевской многоэтажке

В результате пожара комната погибшего мужчины выгорела полностью. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, 5 ноября в Киеве на улице Донецкой в Киеве взорвался бытовой газ в многоэтажном доме. Позднее было установлено, что взрыв произошел из-за попытки жительницы покончить жизнь самоубийством.