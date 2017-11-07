В Киеве отключат свет из-за аварий в электросетях

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Компания "Киевэнерго" допускает временные отключения электроэнергии из-за перегрузок или отсутствия профилактики внутренних электросетей. Об этом сообщил глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков на пресс-конференции, передают "Украинские новости".

"Отключения электроэнергии будут, отсутствие этого не могу гарантировать. Они могут быть из-за перегрузки и из-за отсутствия профилактики внутренних электросетей", — отметил Плачков.

По его словам, по сравнению с прошлым годом количество аварий должно сократиться.