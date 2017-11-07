Вандализм у Вечного огня в Киеве: полиция открыла производство

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины по факту инцидента у Вечного огня в парке Славы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

"Эспрессо ТВ" В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

В настоящее время правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения в районе инцидента.

Кроме того, с места происшествия были изъяты три пары строительных перчаток и ведра.

Утром стало известно, что в Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. На месте работали следователи, газовая служба и кинологи. Об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом.