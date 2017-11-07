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    Киев

    Вандализм у Вечного огня в Киеве: полиция открыла производство

    (обновлено: )5202
    Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 297. В настоящее время правоохранители ведут поиски записей камер видеонаблюдения возле места инцидента.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Столичная полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 297 ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего") Уголовного кодекса Украины по факту инцидента у Вечного огня в парке Славы, сообщает пресс-служба полиции Киева.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    В настоящее время правоохранители проверяют наличие записей камер видеонаблюдения в районе инцидента.

    Кроме того, с места происшествия были изъяты три пары строительных перчаток и ведра.

    Утром стало известно, что в Киеве в парке Славы вандалы залили цементом Вечный огонь. На месте работали следователи, газовая служба и кинологи. Об осквернении памятника в полицию сообщил прохожий, увидевший, что Вечный огонь залит цементом.

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