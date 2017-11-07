Власти Киева требуют наказать вандалов, заливших цементом Вечный огонь

КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Столичные власти требует привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщила пресс-служба киевской городской администрации.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве.

Киевская администрация подтвердила, что инцидент произошел в ночь на вторник.

"Подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому. А записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", – заявил заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

Это уже не первый случай вандализма по отношению Вечному огню. В апреле неизвестные украли бронзовые детали Вечного огня в парке Славы в столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".