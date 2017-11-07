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    Киев

    Власти Киева требуют наказать вандалов, заливших цементом Вечный огонь

    (обновлено: )19823
    Заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников назвал осквернение Вечного огня "позорным примером неуважения к истории и памяти героев".
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    УНН

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Столичные власти требует привлечь к ответственности вандалов, заливших цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве, сообщила пресс-служба киевской городской администрации.

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    Новый акт вандализма. В Киеве "зацементировали" Вечный огонь

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве.

    Киевская администрация подтвердила, что инцидент произошел в ночь на вторник.

    "Подобные акты вандализма – позорный пример неуважения к истории и памяти героев. Уверен, что вандалам не избежать ответственности. Мы надеемся, что правоохранители оперативно установят лиц, которые это сделали. И все городские службы, которые будут нужны, будут способствовать этому. А записи с камер видеонаблюдения помогут установить личности преступников", – заявил заместитель председателя киевской администрации Алексей Резников, слова которого приводятся на сайте городской администрации.

    Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, на месте работает следственно-оперативная группа Национальной полиции, кинологи и газовая служба.

    Это уже не первый случай вандализма по отношению Вечному огню. В апреле неизвестные украли бронзовые детали Вечного огня в парке Славы в столице, было возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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