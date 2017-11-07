КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В парке Славы в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

Утром на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь залит цементом.

"Эспрессо ТВ" В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.

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Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".