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    Киев

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    (обновлено: )907014
    Утром на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь залит цементом. Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Еспрессо ТВ"

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. В парке Славы в Киеве неизвестные залили цементом Вечный огонь, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

    Утром на линию 102 поступил звонок от прохожего, который сообщил, что Вечный огонь залит цементом.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь

    Прибыв на место событий, полиция обнаружила, что огонь действительно залили цементом, а возле него вандалы оставили восемь ведер.

    Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента, его причины пока неизвестны.

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    Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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