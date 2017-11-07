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    Киев

    Саакашвили собирает митинг у Рады

    Тема:

    "Хлам" под Радой и блокирование Roshen (332)

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    По словам Саакашвили, протестующие давали власти время до 7 ноября "приехать со своих островов и начать выполнять наши требования". Начало митинга запланировано на 10:00.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 ноя — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили собирает во вторник новый митинг у здания Верховной Рады в Киеве.

    Он запланирован на 10:00.

    Читайте также: Протестные хроники: "наезд" на Порошенко, Саакашвили и вечное вече

    В ходе вече, которое состоялось 29 октября, Саакашвили заявил, что протестующие дают власти время до 7 ноября "приехать со своих островов и начать выполнять наши требования". Он добавил, что в случае невыполнения требований участников акции протеста, власти должны будут уйти и объявить досрочные выборы президента и парламента.

    Страна
    Вече под Радой, 29 октября 2017

    Ранее несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус", "Свобода", сторонники партий Саакашвили "Движение новых сил", "Батькивщина", "Самопомич" и ряда общественных организаций начали акцию протеста у Рады. Они требовали отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство и создать антикоррупционный суд. Рада 19 октября приступила к выполнению ряда требований. Тогда же организаторы сообщили, что "Движение новых сил" продолжит акцию протеста в Киеве, остальные политические силы прекращают свое участие.

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